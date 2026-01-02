林國漳指宜蘭正在關鍵轉型路口 直言有信心突破政治光譜獲認同 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前接受資深媒體人周玉蔻節目專訪，林國漳今（2）日表示，他想和大家聊聊為什麼在這個時刻，選擇站出來。對於很多人問他，為什麼不是選擇無黨籍？林國漳直言，既然接受民進黨的徵召，那不只是權利，更是一份責任。他始終相信，縣民優先，才能超越黨派，專業在手，才能守住宜蘭，會繼續努力，做一個真正為全民服務的縣長。

「請大家放心，30年來，鄉親認識的始終是『林律師』，而不是哪一個標籤，而非特定黨派成員。」林國漳表示，他相信認識自己的人都知道，他處理事情絕不會以黨派作為最優先的考量，看待事情也不會單純用政黨角度來看待。他直言，有信心能突破政治光譜，贏得更多人的認同，成為宜蘭縣民最大公約數！

林國漳進一步表示，他在宜蘭深耕30年，長期從事法律實務、專攻行政法，也曾協助處理公務體系或是縣政府中複雜、敏感的案件。他說，「法律，讓自己知道界線在哪裡，我也了解到如何在制度中，守住公平與正義」。

林國漳強調，宜蘭正站在關鍵的轉型路口，高鐵建設、城鄉發展、土地與公共利益的平衡，每一項都不能出錯；這個時候，更需要一位懂法律、守分際、能扛責任的人，來替縣民把關。

此外，林國漳也說，媒體人周玉蔻也剛好跟他談到近期的憲訴法判決，他分享自己的看法，「法律之上是憲法，民主制度最重要的，是權力分立與相互制衡」。他說，這樣的價值，也是縣政府執政的基本價值，自己會落實在未來的縣政中。

