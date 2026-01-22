林國漳推「弱勢健保全額免費」 守護宜蘭醫療人權

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳端出社福政見，承諾上任後將全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫。（林國漳提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳二十二日發表社福政見，承諾上任後將全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫。

林國漳主張，真正的醫療人權不應只是「看得到病」，更要讓鄉親「付得起費」。他預計編列二億零三百八十四萬元專款，精準補足現行制度缺口，受惠人數估達三萬零九百四十人。林國漳表示，政府多承擔一分，就能讓宜蘭辛勞的三明治家庭少一分焦慮，並確保宜蘭弱勢鄉親就醫零負擔。

曾長期擔任法律扶助基金會分會長的林國漳律師指出，雖然台灣０一六年早已實施健保欠費不鎖卡的政策，確保民眾「看得到病」，但對於許多「上有老、下有小」的弱勢三明治家庭而言，每個月累積的健保欠費與隨之而來的滯納金，依然是沉重的心理負擔與經濟債務。

他感性地表示，這份計畫不僅是為了讓鄉親看病，更是為了讓那些負擔家計的弱勢勇士們，能放下心中對債務的恐懼。