林國漳推「弱勢健保全額免費」：對接補位、守護宜蘭醫療人權

▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳由縣議會黨團議員陪同，發表社福政策。「弱勢健保全額免費」、守護宜蘭醫療人權。（記者董秀雲攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師與民進黨宜蘭縣議會黨團共同出席，今(廿二)日發表社福政見，承諾上任後將全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫。林國漳主張，真正的醫療人權不應只是「看得到病」，更要讓鄉親「付得起費」。他預計編列二億三八四萬元專款，精準補足現行制度缺口，受惠人數估達三萬O九四O人。林國漳表示，政府多承擔一分，就能讓宜蘭辛勞的三明治家庭少一分焦慮，並確保宜蘭弱勢鄉親就醫零負擔。宜蘭縣議會黨團總召陳文昌議員、簡松樹議員/五結鄉長參選人、林麗議員、謝燦輝議員共同出席，都表達全力支持。

看見「三明治家庭」的痛：健保欠費是隱形的心理重擔。曾長期擔任法律扶助基金會分會長的林國漳律師指出，雖然台灣二O一六年早已實施健保欠費不鎖卡的政策，確保民眾「看得到病」，但對於許多「上有老、下有小」的弱勢三明治家庭而言，每個月累積的健保欠費與隨之而來的滯納金，依然是沉重的心理負擔與經濟債務。

林國漳感性地表示，這份計畫不僅是為了讓鄉親看病，更是為了讓那些負擔家計的弱勢勇士們，能放下心中對債務的恐懼。專業補位方案：現行中央地方補助不到的，林國漳全額補齊。

林國漳逐一盤點現行制度下仍須自付保費的邊緣族群，並提出「精準補位」策略，將剩餘差額全數由縣府支應：補助族群，中低收入戶，六十五歲以下仍需自付1/2 補足剩餘 1/2，達全額免費。中度身障者，中央補助1/2，家屬負擔1/2，補足剩餘 1/2，達全額免費。輕度身障者，縣府目前僅補助 1/4，補足剩餘 3/4，達全額免費。五十五歲以上原住民，資格限制嚴格，申請者及其扶養人皆無職業等，放寬資格，縣府補助全額保費。

預算花在刀口上：終止「因病致貧」的惡性循環。林國漳強調，這項計畫總預算約二億元，透過精準補齊中央與地方的政策落差，能有效減輕三萬多名鄉親的負擔。這不只是發放津貼，更是預防「因病而貧」的社會安全投資。林國漳說：「因病致貧」往往可能不是因為一次性的手術費，而是因為長期經濟拮据導致「不敢看小病」，最後拖成大病，讓家庭支柱倒下。「補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫。」林國漳說，這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動，他將以法律人的專業與公益人的熱忱，確保每一分公帑都精準補位，讓宜蘭成為全台灣最溫暖、最具醫療正義的縣市。