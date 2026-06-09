林國漳推「海洋新宜蘭」讓海洋轉為新經濟引擎 藍營批畫大餅

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民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推「海洋新宜蘭」讓海洋轉為新經濟引擎，宜蘭縣議會國民黨黨團書記長林義剛、議員黃琤婷批畫大餅。（宜蘭縣議會國民黨黨團提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

八日是世界海洋日，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳透過新聞稿指出，與他的海洋新宜蘭政策不謀而合，盼推動蘇澳與日本石垣島間的藍色公路，把海洋從傳統漁場轉化為帶動百工百業、讓年輕人留鄉發展的新經濟引擎。宜蘭縣議會國民黨黨團回應，最近日菲劃線都畫到台灣自己家門口了，請問林顧問態度？有關心漁民的權益嗎？

林國漳端出的海洋新宜蘭競選政見，主張海洋不只是天然資源，應該成為宜蘭下一個世代發展核心，提出生態、產業、觀光三大方向，重新建構宜蘭與海洋的未來。

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面對青年外流與傳統漁業轉型的挑戰，林國漳表示，宜蘭必須走向更高附加價值的海洋產業，他規劃以蘇澳為核心，引進AI與無人船等智慧海洋科技，發展「智慧海灣」產業聚落，並導入高規格冷鏈物流系統，帶動漁業升級，轉型過程中，一併建立老舊漁船收購轉型機制，協助資深漁民安心退場。

基隆到石垣島海上航線已在五月底啟航，林國漳要推動蘇澳與石垣島新航線，透過全新國際藍色公路，開啟宜蘭的跨國海運與觀光新動線，接軌國際旅遊市場。

國民黨黨團書記長林義剛表示，林國漳連反對五結鄉沿海的風力發電都說不出口，還談什麼守護海洋？

黃琤婷議員表示，最近日菲劃線都畫到台灣自己家門口了，請問林顧問態度？有關心漁民的權益嗎？