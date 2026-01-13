林國漳提出「泉新礁溪」行動方案 推動溫泉小鎮全面升級

林國漳拋泉新礁溪藍圖打造溫泉小鎮。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳十三日前往礁溪鄉農會出席基層座談，會前提出「泉新礁溪」升級行動，從交通、文化到生活環境全面布局。他表示，礁溪不僅是國際級溫泉勝地，更需要透過周全規劃，轉型為兼具質感與慢活氛圍的現代化溫泉小鎮。

林國漳指出，交通改善是重中之重，他將全力爭取鐵路高架向北延伸至頭城、礁溪與四城，以解決平交道長期造成的交通阻隔與安全問題，同步帶動市區發展與土地活化，讓礁溪門戶煥然一新。文化方面，他強調推廣二龍河「跪姿龍舟」競渡文化，這項全國唯一、具兩百年歷史的傳統具有國際觀光潛力，未來將結合節慶活動與深度旅遊，成為礁溪最具特色的文化標誌。

廣告 廣告

生活品質部分，林國漳主張打造友善步行的溫泉小鎮，規劃完整徒步系統，營造綠意街景與慢活空間，讓居民與遊客都能自在漫遊。此外，他將積極向國土管理署爭取「礁溪污水下水道系統」。

針對高鐵延伸議題，林國漳也表示，只要對縣民有利都應支持，並呼籲縣府做好迎接高鐵的準備與規劃。