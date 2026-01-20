林國漳提照顧消防員3政策 吳宗憲提2問：不要有事才找警消

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨日在119消防節，提出照顧消防員3大政策。對此，爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲提出「2問」，喊話「不要有事才找警消」。

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

林國漳昨日表示，照顧消防人員，不能只停留在口頭感謝，更必須落實在 人力、制度與生命安全的保障上。林國漳強調，將推動3項具體作為，包括協調中央優先增加宜蘭縣消防人力、為民服務勤務全面檢討委外及提高義消意外保險與協勤補助。

對此，吳宗憲在今（20）日傍晚於臉書發文，昨天是119消防節，但令人遺憾的是，直到今天，我仍未看到行政院對警消權益釋出任何實質的善意。林國漳顧問、行政院，乃至整個民進黨，對警消的「感謝」彷彿都只停留在嘴巴上。

廣告 廣告

吳宗憲表示，先前自己已與宜蘭、花蓮、台東等地的退休警察弟兄座談，大家感到最憤怒、最無奈的，就是——警消退休金修法早已通過，行政 院卻至今不願依法編列預算。目前相關團體也已委由律師，準備透過司法途徑捍衛權益。

吳宗憲說，細看行政院顧問林國漳提出的「照顧消防員三項政策」，不是「目前本來就有在做」，就是「缺乏中央經費支持的空談」。如果不提高待遇、不補足人力，請問還有誰願意冒著生命危險投入警消工作？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。（圖／民進黨YT）

吳宗憲進一步提到，經詢問消防署宜蘭縣消防人力，現有員額395人，預算員額480人，1月份會有特考班人力加入。吳宗憲表示，正式編制員額是521人，資源長期不足、全靠現職人員苦撐，第一線弟兄如何能安全、安心執勤？

針對以上情況，吳宗憲想請問林國漳2個問題。首先，警消退休金修法已三讀通過，行政院為什麼不依法編列預算？其次，補蜂抓蛇、設備更新、人力擴編，樣樣都要錢；為什麼不支持《財劃法》修法，讓宜蘭每年增加128億財源，實際改善警消的工作環境與安全？

吳宗憲指出，警消，是公務體系中最危險的職業之一；許多基層警消自嘲：「今日公祭、明日忘記」。這句話聽在耳裡，格外沉重。我真心希望，不要再讓「有事才找警消」這句心酸話，一次次成為警消人員辛酸的寫照。

吳宗憲針對林國漳提出的照顧消防員政策提出2大問題。（圖／吳宗憲臉書）

最後吳宗憲誠懇期待，林國漳參選人作為行政院顧問，能發揮影響力、真正為宜蘭警消發聲。讓警消不再只是口頭上被感謝，而是被國家好好照顧。

延伸閱讀

吳宗憲、張勝德全民調決勝負 藍宜蘭縣長人選2月底出爐

討回政府賴帳 吳宗憲發起退休警消年金共同訴訟

警消公教年金要等半年、1.25兆軍購催快過？吳宗憲轟賴政府輕蔑傲慢