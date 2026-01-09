林國漳為宜蘭近萬通勤族請命：藍白不要亂、快審總預算

中央總預算在立法院持續卡關，已威脅到宜蘭近萬名通勤族的權益，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳偕同議會黨團砲轟藍白陣營，強烈要求立法院儘速通過預算。（圖：民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

▲中央總預算在立法院持續卡關，已威脅到宜蘭近萬名通勤族的權益，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳偕同議會黨團砲轟藍白陣營，強烈要求立法院儘速通過預算。（圖：民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

中央總預算在立法院持續卡關，已威脅到宜蘭近萬名通勤族的權益。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（九）日偕同民進黨議會黨團總召陳文昌議員、林佩螢議員、呂惠卿議員、謝燦輝議員召開記者會，強烈要求立法院儘速通過預算。林國漳指出，行政院早已核定TPASS續行計畫，如今卻因政治杯葛導致預算無法到位，若縣款用罄，三月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增五千元，嚴重衝擊青年與基層家庭生計。

廣告 廣告

三月斷炊危機在即，籲立院以民生為念。林國漳與黨團強調，若總預算遲不通過，僅靠地方經費支撐，最快三月底預算就會枯竭。呼籲各黨派應回歸民生、儘速審議，守護宜蘭萬名通勤族的交通基本權。

行政院已核定TPASS續行，問題根源在立法院卡關。縣長參選人林國漳表示，行政院早已於一一四年八月八日核定「TPASS 一一五-一一八年執行計畫」，展現中央支持交通平權的決心。然而，目前這筆預算卻卡在立法院，導致地方執行面臨風險。

林國漳理性呼籲：宜蘭人每日跨縣市通勤非常辛苦，TPASS補助至關重要。雖然縣府編列預算苦撐，但地方財政極其有限，終究無法長期代替中央。問題的根源不在地方，而在立法院。請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓勤奮的通勤族成為政爭下的犧牲品。

通勤族呂先生現場試算：每月多付五0二O元，年輕人負擔沉重。二十多歲的青年通勤族呂先生也現身說法，他現場細算：以每日搭乘客運往返宜蘭與台北計算，單程一五五元，每月廿二個上班日來回需花費六八二0元。對比目前的一八00元月票方案，一旦預算斷炊，他每個月要多支付五O二O元。呂先生無奈表示：「對於剛出社會的年輕人來說，五千元可以做很多事，現在卻要我們多掏這筆錢，只因為預算卡關？」

黨團砲轟：藍白「一手爭縣長門票、一手卡建設預算」。民進黨宜蘭縣議會黨團則矛頭直指藍白陣營。議員們言詞犀利地批評，藍白立委一方面積極爭取宜蘭縣長參選門票，口口聲聲說要建設宜蘭、愛護縣民，結果回到立法院卻放任黨團杯葛總預算，這完全是自相矛盾。

議員們怒批：這根本是兩面手法！一手喊著要當縣長建設宜蘭，另一手卻在中央卡住預算。難道在藍白立委眼中，政黨利益比通勤族的飯碗還重要嗎？宜蘭的通勤族都要問，中央補助遲遲不到位，到底是誰在擋預算？請相關立委停止無理杯葛，別為了政治鬥爭，回頭讓宜蘭通勤族成為首當其衝的犧牲品。