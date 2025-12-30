林國漳爭取教團支持 提出宜蘭教育民主化與本土化願景

縣長參選人林國漳在教團拜會時提出教育願景並尋求支持。（林國漳競選辦公室提供）

記者張正量／宜蘭報導

信賴之友會全國教師後援會暨宜蘭教師團體三十日拜會民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，林國漳藉此機會爭取教團支持，並就宜蘭教育現況與未來願景提出看法。他表示，教育是百年大計，台灣教育在提升民主素養上已有成果，但部分社會與政治認同問題，與教育內容與方向密切相關，值得持續檢討與改革。

林國漳指出，台灣人民普遍接受教育後，民主意識明顯提升，這是教育的重要成果；然而，教育在民主化與本土化的深度仍有加強空間，教材內容若能增加相關篇幅，讓學生從小理解民主運作的歷程，將有助於培養健全的公民素養。林國漳在對談中表示，宜蘭不只是全國最早推動實驗教育的縣市之一，更首創「公辦民營」學校模式，成為全國借鏡的典範。

另外，宜蘭亦率先推動「無圍牆校園」設計，透過開放空間提升安全與互動性，如今已被多縣市採用。林國漳強調，未來教育改革仍需持續努力，包括民主教育、本土教育及母語學習，從學齡前到高等教育都應全面推動，盼集結各界建言，共同打造更優質的宜蘭教育環境。