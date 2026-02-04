林國漳發表「宜蘭品牌」好農計畫 8年12億打造「國際精選」首推農業保險補助95%

宜蘭縣長參選人林國漳出席頭城鎮農會所舉辦的農民節「駿馬奔騰迎新歲 橘香頭城慶豐年」活動，在致詞時正式向農民朋友們提出農業政見，推出「安心健康—『宜蘭品牌』好農計畫」。（圖：林國漳競辦提供）

宜蘭縣長參選人林國漳今（四）日出席頭城鎮農會所舉辦的農民節「駿馬奔騰迎新歲 橘香頭城慶豐年」活動，縣議員林詩穎等公職陪同出席，並在致詞時正式向農民朋友們提出農業政見，推出「安心健康—『宜蘭品牌』好農計畫」。

林國漳感性表示：「我從小看著父親賣魚、母親裁縫，深知基層生產者的辛苦。宜蘭的優質水源與地形是上天賜予的禮物，身為律師，我要用最嚴謹的制度保護農民；身為宜蘭子弟，我要用最具前瞻性的視野，讓宜蘭的農產品走向國際！」

林國漳強調，宜蘭擁有獨立且潔淨的灌溉水源與環保立縣的優良傳統，農業不應只是傳統產業，更應是兼具生態價值與國際競爭力的「宜蘭品牌」。他承諾未來八年將投入十二億元經費，透過「農業保險雙軌保障」、「有機面積倍增」以及「建立動物福利基準」三大支柱，將宜蘭農產從「在地嚴選」提升為「國際精選」。

制度化保障：首入保險者縣府加碼，農民安心生產。出身基層、長期擔任律師的林國漳指出，宜蘭位處颱風迎風面，農民常因氣候變遷血本無歸。他提出「農業安全網」，主張推動農業保險與天然災害救助雙軌並行。除中央補助百分之五十保費外，林國漳承諾縣府將常態補助百分之三十三；針對「首次加入」農業保險的農戶，縣府補助更將提高至百分之四十五合計中央達百分之九十五，讓農民幾乎零負擔入保，確保農產損失有制度化的補償。

綠活宜蘭：有機耕作面積倍增，每年減碳千公噸。「宜蘭應成為台灣的有機新典範！」林國漳表示，他將推動「農藥減半」計畫，目標在任內將有機耕作面積從現有的八七0公頃，翻倍提升至二千公頃，佔全縣可耕地百分之八點六，這將是全球平均比例的四倍。此計畫不僅能維護生態多元性，預計每年可減碳一二二四公噸二氧化碳當量，實踐淨零排放目標。

針對有機農友最擔心的鄰田污染問題，林國漳規劃設置「有機農業促進區」。林國漳表示除中央提供的補助外，縣府將加碼獎勵： 首獲認證土地： 每公頃最高獎勵一萬元。 促進區專案： 區內有機田每公頃補助1萬元，並優先支持公共設施。 驗證費減免： 結合中央資源，達成驗證費全額補助。

友善品牌：推動動物福利與國際接軌。林國漳認為，現代農業必須尊重生命價值。他提出將「動物福利」納入宜蘭品牌核心，推廣包括雞隻夜棲、沙浴及鴨群水浴等友善飼養基準，並透過「植物診療師」輔導合理防治。

此外，林國漳將強化田間與市場的抽驗機制，建立可溯源的監測系統，讓「宜蘭品牌」成為安全、健康的代名詞。行銷升級：從校園食堂走到國際市場。在通路拓展上，他主張將宜蘭農產優先納入學校營養午餐與長青食堂，並結合宜蘭十七處休閒農業區推動食農教育與企業ESG媒合。針對外銷，他將運用台灣與美、加、日、澳等八國簽署的有機同等國協定，積極帶領小農參與海外食品展，建立「宜蘭品牌」的國際信譽。