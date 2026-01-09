林國漳籲藍白不要癱瘓預算：TPASS計畫對宜蘭影響甚鉅

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）今天表示，如選上縣長會持續推動免費營養午餐政策，還會兼顧品質讓學生吃得更健康。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左三）今天首度與議會黨團舉辦記者會，為宜蘭通勤族請命，呼籲藍白立委快審總預算。（李忠一攝）

各縣市紛紛推動免費營養午餐政策，宜蘭縣早在國民黨籍縣長林姿妙上任後，就實施免費營養午餐，宜蘭縣長選戰中，營養午餐的存續與否也引發關注，今天（9日）民進黨宜蘭縣長參選人林國漳強調，如果他選上縣長，會延續政策，還要兼顧品質，讓學生吃得更健康、更營養。

今天林國漳首度與民進黨宜蘭縣議會黨團共同舉行記者會，林國漳為宜蘭縣近萬通勤族請命，呼籲藍白兩黨立委趕快審預算，不要故意癱瘓預算與政府運作，TPASS計畫攸關交通平權，對宜蘭影響甚鉅。

林姿妙上任後推動免費營養午餐，以往選舉時，坊間常有「民進黨當選，營養午餐就會停」的傳聞，林國漳對此回應說，台中、桃園、高雄都已提出免費營養午餐，這政策對學生、家長有利，他如果當選縣長會成立縣級的營養午餐精進委員會，讓學生不只免費吃，還要吃品質。

林國漳解釋，營養午餐精進委員會將針對學生、家長反映營養午餐可能的問題，如溫熱度是否足夠、營養夠不夠，或運送過程中保溫等各項問題改進。

他表示，營養午餐也不只有吃而已，還要結合食農教育等，讓學生知道食材的來源或是與產業結合，營養午餐除了免費外，還要讓品質變得更好。

