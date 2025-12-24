林國漳談參選初衷 自許「全民縣長」成為宜蘭最大公約數 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（24）日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，暢談個人參政理念與契機。林國漳強調，國家與宜蘭正面臨轉型的關鍵，自己不能待在舒適圈，他曾覺得擔任律師與教師是一生理想，但現在他要帶領宜蘭轉型為「鄉村城市」；他說，自己有信心跨越政治光譜、突破黨派限制，成為宜蘭縣民心中真正的「最大公約數」。

被問及為何歷次婉拒徵詢，此次卻毅然參選？林國漳表示，30年前受老縣長游錫堃感召返鄉，服務基層早已是他的生命主軸。他曾覺得擔任律師與教師是一生的理想，樂於幫助人了解法律、保護自身權益。

「因為深愛宜蘭這片土地，他願意承擔這份重任。」林國漳直言，眼見國家與宜蘭正面臨轉型的關鍵契機，自己不能只待在舒適圈。他說，雖然當律師也可以服務人，但當好一個縣長，在關鍵時刻可以服務更多的人。

「這份承擔也是有備而來，雖然是政治素人，但絕對不是行政生手。」林國漳也說，他在宜蘭長期參與宜蘭縣政府包括訴願、國賠、性平、勞資爭議、就業歧視評議等超過2、30個專業委員會的運作。這份長年的行政實務參與，讓他熟悉縣府各局處的運作與瓶頸，有信心一旦得到縣民支持，很快就能全面掌握、上手。

此外，談及藍白合對選情影響，林國漳表示，縣市長選舉與總統大選不同，民眾看重的是對地方的服務，30年法律服務累積的過程，讓不少政治光譜偏藍的民眾也願意公開支持他，這讓他更有信心，「我要做全民的縣長，不只是民進黨的縣長」。他承諾當選後將貫徹一切以縣民權益優先的思想，成為宜蘭團結前進的最大公約數。

照片來源：林國漳辦公室

