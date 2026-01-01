林國漳談林姿妙沒批判、讚她親民「可以很早去公園握手」注重人情：在宜蘭是有票的

宜蘭在地律師林國漳代表民進黨參選2026宜蘭縣長，他今（1）日登上廣播節目「新聞放鞭炮」時，被問及為何宜蘭縣長林姿妙涉貪還能連任成功？林國漳表示，很多人覺得不可思議，但就他觀察，林姿妙重人情、能握到每雙手，甚至可以很早就去公園握手，這在宜蘭是有票的，他肯定林姿妙這點很周延。

主持人周玉蔻問及，林姿妙涉貪還是連任成功，宜蘭縣民是否對政治人物要求不一樣，跟當年的陳定南不同？

林國漳回說，大家常常說很多民主前輩創造的「宜蘭經驗」，譬如陳定南打破國民黨一黨專政時代成為第一位無黨籍縣長，後續的游錫堃、劉守成縣長都奠定好典範，因此常說宜蘭人在外面非常光榮。

林國漳再說，很多人覺得林姿妙連任不可思議，覺得為何風格變化這麼大？就他觀察，雖然外縣市的人會看到林姿妙對行政事務不熟悉這一點，但宜蘭有城市和鄉村的風貌，「她其實蠻注重人情的，這也是她成功的點，她算親民、能握到每雙手，紅白帖走很勤，也可以很早去公園握手。」

林國漳指出，這加深很多人跟她互動，認為她是親民的縣長，在宜蘭很多重感情的地方，覺得有問候、握手「是有票的」，就這點他蠻肯定林姿妙、做得很周延，若一個縣長能力再怎麼好、但看不到你，就不一定會投給你。

周玉蔻笑說，所以林國漳也要像林姿妙一天到晚去握手嗎，兩人好像是不同風格？林國漳回應，這就是政治人物兩難之處，一方面被要求親民走基層，但也知道每個人時間都一樣，如何調配時間注意政策、施行，甚至當縣長後很多會要開，如果時間都用在握手，有辦法好好掌握縣政嗎？

（圖片來源：新聞放鞭炮、林姿妙臉書）

