林國漳談3大政見 將帶領宜蘭成為「宜居適業必遊」城市 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（24）日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，談及從律師、教師身分跨足政壇歷程。林國漳談及交通、教育、觀光等3大政見，並指出宜蘭正站在歷史的十字路口，他會以30年法律歷程以及長期與縣府運作的行政經驗，未來將透過「完善五轉搭配小黃公車」的交通計畫，與文化觀光深度結合；林也提及，未來高鐵延伸宜蘭勢在必行，推動產業資源與教育對接，讓觀光收益真正留在宜蘭人手中，帶領宜蘭成為一個「宜居、適業、必遊」的城市。

廣告 廣告

林國漳談及宜蘭交通現況，塞車是宜蘭人共同的煩惱，而高鐵延伸宜蘭離核定僅剩一步之遙，這不僅是北宜交通的新時代，更是全國高快速鐵路網串連花東的關鍵。高鐵延伸宜蘭已是「勢在必行」，更是全國快速鐵路網串連花東的關鍵節點。

「高鐵延伸後，宜蘭將會成為『鄉村城市』，有鄉村的樸實與美景，也有都市的機能與便利。」林國漳強調，這是一次重新定義宜蘭產業、空間與生活的契機。他提出完善大眾運輸的交通政見，搭配「完善五轉（頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳五個轉運站）」，以及共享載具與偏鄉「小黃公車」，破除大眾運輸班次不足的惡性循環，改變民眾用車型態，將疑慮轉化為發展契機。

針對教育政策，林國漳表示，根據他在宜大講師17年、社大講師26年的觀察，宜蘭基礎教育發展多元且具韌性，但「大學端」缺乏對應產業的科系，導致人才流失。他主張應吸引低污染、高附加產值的產業進駐，透過產業結構的改善，精準對接大學教育，讓外地學生願意來宜蘭唸書，更讓宜蘭子弟能在家鄉找到高薪工作。

「觀光不能只有風景，要有靈魂。」林國漳直言，宜蘭的好在於自然環境與人文底蘊，但挑戰在於精緻度。他主張「觀光必須與文化結合」，推動將在地文化資產與傳統藝術融入旅遊動線的「深度旅遊」；透過交通改善與產業整體規劃，讓觀光收益真正留在宜蘭人手中，讓宜蘭成為一個「宜居、適業、必遊」的城市。

照片來源：林國漳辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

赤科山農路災後復建 花蓮縣府爭取1.6億元強化道路整治

林國漳談參選初衷 自許「全民縣長」成為宜蘭最大公約數

【文章轉載請註明出處】