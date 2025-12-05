林國漳陪蕭美琴參訪礁溪金柑農園 提「全民農業」三大主張打造宜蘭農業新韌性

副總統蕭美琴參訪礁溪金柑農園， 民進黨宜蘭縣長參選人林國漳全程陪同，提出「全民農業」三大主張，打造宜蘭農業新韌性。（民進黨提供）

▲副總統蕭美琴參訪礁溪金柑農園， 民進黨宜蘭縣長參選人林國漳全程陪同，提出「全民農業」三大主張，打造宜蘭農業新韌性。（民進黨提供）

副總統蕭美琴今（五）日下午到礁溪金柑農園了解在地農業生產與永續經營情況，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳全程陪同。面對氣候變遷、產業升級需求與消費者對食安、環境品質的期待，林國漳提出「全民農業」三大政策主張，以制度化保障與永續轉型，提升宜蘭農業競爭力與韌性。立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等人陪同，還與礁溪金柑農友交流，現採現嘗鮮果金柑，大讚「甘甜」；蕭美琴並視察溫室等導入農業科技應用等設備，了解農民需求。

廣告 廣告

副總統蕭美琴肯定林國漳長期在地運用法學專業協助鄉親，是誠懇、有抱負、願意承擔責任的候選人。副總統蕭美琴表示：「林國漳律師第一次參選，需要鄉親給他更多鼓勵支持。我相信他對農業、觀光、建設，都會提出務實的願景，也會一步步實現。」

推動農業保險制度，建構農業安全網。林國漳指出，宜蘭位於台灣颱風迎風面，每年農作物都承受較高天候風險。除了政府既有的天然災害救助，他主張擴大農、漁、牧品項納入一般農業保險並提高保費補助，讓收入更穩定，也讓農民在面對不可預測的氣候時，有更完整的制度支撐。

推動「綠活台灣・有機新宜蘭」運動，全面加速有機倍增。林國漳指出，台灣每年每公頃農地農藥使用量高達十三公斤，顯示提升永續農法的重要性。他提出：擴大有機轉型獎勵與生態補助。設置「植物診療師」，協助農民以科學方法減藥。推動農藥減半。有機耕地每年成長百分之十，打造宜蘭成為全台亮點的有機產區。

他強調，宜蘭的地景、風土本來就適合有機生產，透過政策引導，可形成更具規模的永續農業帶。

建立「企業ESG農業認養平台」，擴大全民投入農業永續。林國漳表示，農業涵蓋糧食安全、生態維護、地方文化與產業經濟多重角色。他將推動企業ESG參與包括有機農法、休閒農業、食農教育等領域，讓企業、社區與消費者共同投入，形成多元支持系統，提高產業韌性與長期價值。

林國漳表示，宜蘭農業正在轉入新的階段，需要更多制度創新、科技應用與跨界協作。他會以專業與務實態度，與農民一起打造更穩定、更具永續性的農業環境。