林國漳首面宜蘭縣長競選看板今上架 揭背後超暖心故事

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（15）日於出生地宜蘭市北門口完成第一面競選看板的吊掛作業。林國漳表示，選擇從出生、成長的地方出發，是因為自己一路走來，始終記得基層生活的艱辛，也更清楚政治若要有意義，必須回應基層弱勢、回到人民的日常，這正是他投入公共事務、參選縣長最根本的初衷。

林國漳表示，第一面競選看板掛在出生地，不只是情感上的回望，更是提醒自己不忘初衷、不忘來時路，保持謙卑、堅持公義，持續把資源送到真正需要的地方。

林國漳談及這面看板的上架，源自一次基層拜訪中的偶然重逢，他在走訪地方時，遇見兒時租屋處的房東蔡清滿；蔡一眼認出林國漳，開心地拉著手表示支持，並主動提出願意讓看板掛其自家外牆，還直言「這是我第一次讓政治人物把看板掛在我這裡」。看板吊掛當天，林國漳與蔡清滿一同到場，畫面樸實，卻別具象徵意義。

林國漳回憶，自己成長於並不寬裕的家庭，童年時期全家向蔡清滿租屋，長年受到房東的照顧與體諒，蔡先生的和藹、良善與對人的關懷，讓他至今難忘。蔡清滿也說，「國漳從小就很認真，也很懂事，看到他願意選擇挺身而出為宜蘭做事，我是真心替他高興，也願意支持他。」

林國漳指出，正因為從不寬裕的環境中長大，更能體會基層家庭的壓力與無助，考取律師後，他沒有選擇留在資源充足的地方發展，而是毅然返鄉服務，長期投入公益與法律扶助工作。他也協助創立「宜蘭縣車禍受難者關懷協會」，並擔任法律扶助基金會宜蘭分會會長，希望透過自己的專業，為每一位需要幫助的人，撐起一個可以依靠的保護傘。

「宜蘭要成為幸福家園，靠的不是口號，而是能真正理解生活、承擔責任的縣政治理。」林國漳強調，未來他將以正派、溫暖、務實的態度，結合長年公益實踐與縣政參與的經驗，推動更公平、更有感的政策，讓宜蘭成為每一個人都能安心生活、被好好照顧的地方。

照片來源：林國漳辦公室

