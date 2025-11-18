林國顯：今年底前須將海運新能源納入安全檢驗規範

交通部次長林國顯今天(18日)在「2025年前瞻航運論壇」上指出，儘管國籍航商實力仍居世界第八，但依舊面臨淨零與安全等多重挑戰，因此他已要求航港局須在今年底前將海運新能源納入安全檢驗規範。

航港局18日舉辦第7屆「前瞻航運論壇」，持續關注全球航運市場的趨勢與脈動，以做為航運決策的依據。

航港局長葉協隆指出，近年來，台灣航運產業迎來百年難得的榮景，根據聯合國今年9月最新公布的全球海運回顧報告，國籍航商擁有的船隊總能量高達6,388萬總載重噸，依舊位居世界第八，但面對全球海運充滿變數的發展、挑戰與機會，從技術面的淨零、智慧轉型和自主船舶載具的發展，到市場面的三大海運聯盟重組、地緣政治以及美國對等關稅的影響，都牽動台灣航運產業未來的發展與國際競爭力。

交通部常務次長林國顯也指出，目前台灣航運產業同時面臨多重新領域的挑戰，包括飛機與船舶因為無法電動化，因此減碳到一定的程度，就無法再提升，因此必須面對世界各地要求碳抵減或購買碳權；此外，海運安全與新能源問題，也是未來台灣海運必須共同面對的新挑戰。林國顯說：『(原音)所以我們的航管跟科技領域，必須要面對環境跟地緣政治、甚至戰爭軍事的威脅，調整運轉模式，這個領域也是新的；第三個是，我們要導入新的能源跟燃油，像航空，我們叫SAF，海運更多元，有氫、有氨、甚至有LNG。所以我也請航港局跟港公司，在今年底以前，必須要把歐洲很多新能源的產製、設置，以及標準化作業程序，都要在港口跟輪船的使用上，納入安全檢驗的規範。』

葉協隆在論壇中場休息時受訪表示，目前航港局已針對海運替代能源的部分做好國內法化的準備，一旦國際公告實施，即可同步跟進公告，無縫接軌國際。至於收取碳稅的部分，則因為產油國家的反對，國際海事組織IMO將延至明年10月再度表決。但無論如何，國籍航商都已做好準備。(編輯：宋皖媛)