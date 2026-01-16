林園廠3包商人員送醫 台塑回應：虛驚一場

▲高雄市林園區台塑林園廠今日中午驚傳工安事故，3工人疑因面罩破損，吸入過多化學氣體缺氧送醫。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 台塑驚傳今（16）日中午時，高雄林園廠發生意外，有3名作業人員進入PVC粉槽執行粉刷工程時，疑似因呼吸面罩破損，導致吸入過量化學氣體引發缺氧。台塑表示，此事故虛驚一場，3名包商員工自行走出。

台塑今日工安意外據傳2名工人自行撤離，另1人則因通風不良在槽內昏倒；所幸消防隊迅速到場搜救，經緊急供氧後，昏迷工人恢復意識並自行脫困。目前3名傷者均僅有輕微暈眩、意識清醒，已送醫接受進一步檢查。針對意外發生，勞檢處已勒令該處停工，後續將檢視發生原因，若雇主違反《職業安全衛生法》，將開罰3萬至30萬元罰鍰，至於詳細肇因仍待釐清。

