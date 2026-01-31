林園洋蔥甜蜜上市 高雄83公頃盛產期2月登場

▲林園區擁有獨特的氣候條件與肥沃土壤，所栽培的洋蔥風味佳、品質穩定，深受市場肯定。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市林園區為國內重要洋蔥產地之一，今年種植面積約83.57公頃，預估總產量可達7,793公噸。今（115）年氣候條件穩定，苗齡整齊、田間管理得宜，整體生育情形良好，自1月底起已有農戶陸續採收，預計2月初正式進入盛產期。

農業局長姚志旺表示，林園洋蔥以質地柔軟、風味鮮甜深受消費者喜愛。因應農曆年前蔬果需求增加，農業局特別輔導林園區農會於春節前夕推出「好康購」團購專案及產地展售活動，並持續透過通路媒合、企業團購及產地行銷等多元方式，協助行銷林園優質洋蔥，同時也為3月7日至8日林園區公所舉辦的「林園洋蔥節」提前暖身，帶動產地買氣。

林園區農會總幹事黃家澤指出，林園區擁有獨特的氣候條件與肥沃土壤，所栽培的洋蔥風味佳、品質穩定，深受市場肯定。選購在地生產的洋蔥，不僅能降低運輸碳足跡、實踐環境永續，更能實際支持在地農友。誠摯邀請民眾把握產季，一起「蔥明下單」，以行動支持高雄洋蔥產業，品嘗在地洋蔥的自然鮮甜。

林園區農會精選當季新鮮大球洋蔥推出宅配禮盒，即日起至2月5日開放訂購。每箱7公斤，售價新臺幣350元，價格實惠，適合家庭及團體選購，歡迎民眾透過表單訂購（https://forms.gle/AhUdaWzcug9QpRb8A），將林園洋蔥的鮮甜美味直送到府。（圖╱高市府農業局提供）