林園許家古厝將拆 花磚群獲保存

位於高雄市林園區許家古厝「高陽堂」，外牆鑲嵌多幅百年手繪花磚，被視為林園現存古厝中花磚數量最多、形式最完整的珍貴文化素材。但古厝即將拆除，珍貴花磚也面臨一併消失的命運。高雄市議員邱于軒與台灣花磚博物館聯繫後，團隊花了近2周，仔細拆除鑲在牆中8幅具有百年歷史的花磚，館方表示，後續將進行水泥塊刨除、清除黴菌等修復工作，未來將對外展出，讓林園的在地故事得以延續。

許家古厝坐落於林園區東林西路旁鬧區，依建材到牆面花磚來看，都能看出許家族當年顯赫的社會地位與對生活美學的講究，但這座百年古厝近年因產權變動，即將拆除，讓許多文史愛好者及地方民眾對於珍貴花磚恐將一併消失而感到惋惜，盼能完整保存下來。

廣告 廣告

因工法繁複、已不再量產，能完整保留下來的花磚古厝愈來愈少，每一塊都是珍貴文化資產，為此，邱于軒與屋主和位在嘉義市的台灣花磚博物館聯繫，經專業團隊協助評估後，決定進行拆除保存行動。

台灣花磚博物館館長徐嘉彬表示，古厝牆壁約有30公分厚，每幅花磚都緊緊鑲在牆中，因空間關係也無法架設水刀設備，只能由師傅持機具一點一點打穿，避免震裂，並一片片取下，每個步驟不得馬虎，過程費時費力，最終花近2周的時間，順利將珍貴的8幅歷史花磚完整保存。

徐嘉彬提到，這8幅都是手繪花磚，畫工精緻，初步研判已超過百年，需再進一步比對館內資料庫，才能確認出自哪位大師之手，他也發現古厝中，有部分花磚更是遠從日本進口，運到台灣來，一片片拼貼而成。

然而，成功拆除只是搶救的第一步，徐嘉彬說，每幅花磚都要花3至4個月修復，包含背面水泥塊刨除，以及因長期放置室外，另需安排約3個月時間清除黴菌，整體修復期需要1年多的時間，最終再展出，讓更多人有機會認識這段屬於林園、也屬於台灣的文化資產。