林堉璘宏泰公益信託大愛挹注 陪伴高雄長者活得有尊嚴

高雄市於今年一月正式邁入「超高齡社會」，人口結構的劇烈轉變，使得長者在疾病、家庭變故或照顧失衡下陷入危機的情況愈加常見，長者機構安置與醫療費用往往成為家庭難以承受的沉重負擔；雖然政府已肩負起守護長者安全生活與醫療照護的重責大任，然民間資源的挹注更顯重要，因為它能在關鍵時刻成為長者與家庭的支撐。(見圖)

高市府社會局今(十八)日說明，截至今年十月，社會局已協助緊急或短期安置長者累計九百二十六人，其中仍有八百二十八人持續安置中。這些數字背後，是一個個需要被看見、被支持的生命故事。

林堉璘宏泰公益信託有感於長者照顧之需求日漸加重，於一一三年十月捐贈社會局六百萬元，其中三百萬元專款用於老人保護個案的醫療及緊急安置支出；這筆捐助不僅是金額上的支持，更讓社會局能強化對長者的生命安全維護，確保他們「活得安全、活得有尊嚴」。這份善舉，正是高雄邁向高齡友善、安心變老城市願景的重要推力。

社會局舉例，阿石阿姨已八十餘歲，因中風久臥，加上女兒患有精神障礙，母女曾在凌亂狹窄的房間裡努力度日，當久臥風險與生活困境逐漸威脅生命時，是社工介入、連結機構照護與醫療、身障服務，讓母女再次走回安全之中。阿姨向社工說，我終於不用再害怕自己跟女兒沒人照顧，真的很感謝。簡單的一句話，呈現老人保護在關鍵時刻帶來的力量。

社會局表示，老人保護不僅是制度上的責任，更需要社會共同的關懷；林堉璘宏泰公益信託的捐助，展現了民間大愛，期待能拋磚引玉，吸引更多善心人士與企業加入，讓長者在困境中不再孤單。

社會局也呼籲，若發現疑似老人受虐、疏忽或亟需協助的情形，請至「關懷e起來」平台通報，或撥打一一三專線。唯有社會共同守護，才能確保每位長者在晚年都能獲得安全與尊嚴。