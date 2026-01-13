林夕填詞「自由路上」 楊烈錄音唱到眼眶紅

（中央社記者王心妤台北13日電）歌手楊烈今天將新歌「自由路上」MV上架YouTube。歌曲改編日本歌手谷村新司「天狼」並由香港詞神林夕重新填詞，描寫追求民主的過程。楊烈也透露，錄音時數度唱到眼眶紅。

根據經紀公司提供資料，「自由路上」MV主角武士歷經「幻獅、影狼、鷹鳥」等神獸試煉，象徵自省、掙脫與意志昇華，並讓熊貓以猛獸姿態現身，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，「熊貓雖然外表溫和，實則極具攻擊性。」而這場對決也指獨裁、威脅與追求自由的意志之間的正面衝突。

楊烈透露，錄音「自由路上」時數度難掩情緒而紅了眼眶。歌詞中如「腳鐐的傷，不輕言習慣」、「無理的存在，無力改變，也要抵抗」等句子，透過林夕的筆，寫出追求自由與民主的人們真實的心聲。

楊烈表示，將從3月起在台北、台中及日本等地舉辦「自由之地」演唱會。（編輯：黃世雅）1150113