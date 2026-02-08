林大鈞力推台語！狠酸50年後台灣人不會說很悲哀 邀閃帥棒球隊拍短影集

記者鄭尹翔／台北報導

長年投入母語文化推廣的董事長樂團主唱兼創作人斯手鈞董，近日宣布全新台語短影集《閃帥棒球隊》即將推出，作品結合娛樂與語言教育，預計推出 10 集，並將於 2 月 15 日起在 YouTube 上架，希望透過輕鬆詼諧的方式，讓更多人重新認識台語的文字與文化。

董事長樂團成員林大鈞長年投入母語文化推廣，近日宣布全新台語短影集《閃帥棒球隊》即將推出。（圖／大吉祥整合行銷 提供）

閃帥棒球隊眾演員合影，左起KAKU、李竸、蘇麒麟、左下ㄧ逸祥、左上阿BEN、左下二馬國弼、右四上白雲、右下一周自從、右三烏的、右二阿翔、右一阿新師。（圖／大吉祥整合行銷 提供）

《閃帥棒球隊》描述一支業餘棒球隊總是光說不練、從未贏過比賽，導致隊友逐漸離散，教練由白雲飾演，與少數球員不離不棄，一一說服隊友歸隊，最終迎戰女子棒球隊。劇情荒謬又逗趣，透過日常情境帶出台語俚語與生活語言，讓觀眾在笑聲中理解台語文字的使用方式。

廣告 廣告

此次拍攝集結眾多演藝圈好友情義相挺，包括黃鐙輝、白雲、阿 BEN（白吉勝）、馬國弼、周自從、逸祥、Kaku 桑、大麥克、劉宇昕、蘇麒麟、蔡祥、王傳家、Johnny、賴 Ki、樓樓等人。鈞董表示，影片中使用大量台語俚語，並搭配台文正字字幕與羅馬拼音，強調「台語是有文字的」，盼糾正過去長期「台翻中」造成的錯誤認知。

拍攝過程中也發生不少趣事，鈞董笑說，鏡頭前看似輕鬆，鏡頭後卻是滿滿辛苦。拍攝期間逸祥正忙著籌備婚事，眾人頻頻打趣「不配合就沒紅包」；主戰投手 Johnny 雖非演員出身，卻因外型酷似木村拓哉且有棒球底子，一口答應無償演出。白雲更曾在拍攝時自誇專情，卻立刻遇上雷雨，眾人戲稱「差點被雷劈」，成為片場笑談。

談到創作初衷，鈞董語重心長表示：「如果五十年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事。」他也提及早期台語電影如《無言的山丘》、《稻草人》、《少年仔安啦》、《悲情城市》等，皆以自然白話的台語對白呈現時代真實感，認為如何提升台語影視作品的娛樂性，是母語傳承不可忽視的一環。《閃帥棒球隊》正是他對台語文化延續的一次行動實踐。

更多三立新聞網報導

快幫張惠妹找人！罕見發文求尋找台東人 天后想要親自見一面

魏如萱小巨蛋票房不佳！首場觀眾席真實狀況曝光 淚喊會加倍奉還

楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害

66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇

