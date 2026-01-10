林天雄夫妻奪語文競賽特優 以農田水利人熱忱傳承本土語

農田水利署高雄管理處員工林天雄與其夫人陳淑敏，於一一四年全國語文競賽中，分別奪得社會組台語演說特優獎與教師組台語朗讀特優獎，由教育局長吳立森親自頒獎。（水利署高管處提供）

記者吳文欽／高雄報導

農田水利署高雄管理處員工林天雄與其夫人陳淑敏，於一一四年全國語文競賽中，分別奪得社會組台語演說特優獎與教師組台語朗讀特優獎，兩人同時獲獎，成為夫妻同心、傳承本土語的佳話。

高雄市政府特於十日在高雄市中山高級工商職業學校辦理頒獎典禮，由教育局長吳立森親自頒獎。

一一四年全國語文競賽為語文界年度盛事，群英雲集，高雄市代表隊表現非凡，多位參賽選手於競爭激烈中脫穎而出獲得特優，其中令人津津樂道者，為社會組台語演說特優得獎人林天雄與教師組台語朗讀特優得獎人陳淑敏，二人優秀的表現堪稱為戮力台灣本土語文化的推廣與傳承的夫妻檔。

林天雄服務於農田水利署高雄管理處，平日身為守護農田水利灌溉與建設的水利人，此次在競爭激烈的社會組台語演說中，展現流暢的口條與清晰的思維，其演說內容緊扣在地文化與社會關懷，以及身為農田水利工作者守護農田的使命感融入演講，獲得評審高度讚揚。

其夫人陳淑敏老師則以台語教師及教育局本土語輔導員的專業身份參賽，憑藉深厚的教學底蘊和對台語語音美學的專業掌握，在教師組台語朗讀中脫穎而出，以精準的發音與豐富的感情，完美詮釋文章意境，再次驗證高雄市本土語師資的卓越水準。