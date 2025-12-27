林奕華今赴上海雙城論壇 昨再偵獲共軍空飄氣球擾台

中國 / 綜合報導

雙城論壇即將登場！台北市副市長林奕華即在 今(27)日 將 率領主團出發上海，而台北市長蔣萬安則是臨時改為快閃主論壇，行程只有一天。但最近共軍擾台及空飄汽球侵擾不斷，讓民進黨市議員提出批評，藍營則緩頰 表示， 在艱困的交流氛圍下，雙城論壇更具意義。

中國第一艘電磁彈射型航空母艦也是第三艘航母福建艦，11月5日正式入列服役，12月16日更首次航經台灣海峽，中國軍武持續秀肌肉，與此同時雙城論壇也即將登場，攤開這次台北上海雙城論壇行程，今日副市長林奕華將會率團先行參訪文化中心和中山醫院，緊接著明(28)日主論壇登場，台北市長蔣萬安將和上海市長龔正會面，並簽署合作備忘錄。

廣告 廣告

主論壇結束後蔣萬安將先行回台，由林奕華接續完成，動物園參訪和台商座談會行程，雙城論壇時程緊湊，雙方要釋出善意市政交流，然而中共解放軍依然在台海周邊繞行，25日偵測到2架共機6艘共艦，26日更偵測到2顆空飄氣球，敏感時機點引發質疑，中國選在這個時候還派出共機以及空飄氣球擾台，顯見就是惡意的作為。

蔣萬安日前聲稱越緊張越要交流來釋出善意，就形同破功，雙城論壇是在民進黨執政期間唯一一個官方交流，儘管聚焦在市政的議題上面交流，但在艱困的交流氛圍底下雙城論壇更具意義，中共共機擾台現在幾乎已經變成常態，那如果蔣市長他到上海可以表達的話，我想這個一定會受到台灣人民的歡迎，雙城論壇交流典範可以互相學習，隨著雙城論壇就要登場，除了市政交流範疇，共軍動態同樣受到關注。

原始連結







更多華視新聞報導

林奕華明赴上海雙城論壇 今再偵獲共軍空飄氣球擾台海

北市發生隨機殺人案 蔣萬安雙城論壇當天來回

坐鎮台北！蔣萬安宣布縮短「雙城論壇」行程 只參加28日主論壇

