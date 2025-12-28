林奕華參觀上海動物園：小貓熊明年2月到台北

率台北參訪團的台北市副市長林奕華下午馬不停蹄，前往上海市動物園參訪，除參觀北市黑腳企鵝未來的居住環境，也看看明年要送到台北市立動物園的小貓熊目前狀況如何。圖為明年二月將抵台的小貓熊。（丁上程攝）

率台北參訪團的台北市副市長林奕華下午馬不停蹄，前往上海市動物園參訪，除參觀北市黑腳企鵝未來的居住環境，也看看明年要送到台北市立動物園的小貓熊目前狀況如何。圖為上海市動物園黑腳企鵝居住地。（丁上程攝）

2025上海台北雙城論壇主論壇28日中午落幕，率台北參訪團的台北市副市長林奕華下午馬不停蹄，前往上海市動物園參訪，由於去年兩市簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，以提升雙方物種血緣多樣性。林奕華受訪時表示，小貓熊預計在明年2月抵達台北動物園，至於外界關注的「命名」問題，林說屆時會再由民眾命名。

林奕華28日下午率台北團成員們參訪上海市動物園，主要是參觀台北市立動物園的黑腳企鵝送到上海動物園後，未來要居住的環境，以及看看明年要送到台北市立動物園的小貓熊，目前狀況如何。現場觀察，小貓熊1公1母，公的2023年生、2歲；母的 2024年生、1歲，在上海方的照護下都相當健康，公的較為好動，母的較為怕生。

林奕華說，目前來說上海動物園會有兩隻的小熊貓到台灣，然後有兩隻黑腳企鵝會來到上海動物園；小熊貓的部分，都還算非常的順利，希望如可以在明年的2月左右就可以到台北動物園。

至於黑腳企鵝的住居的部分，林奕華指出，現場看環境相當良好。事實上兩座動物園在2017年就已經簽了保育動物的一些相關合作方案。那過是交流，如何做動物保育，這次是兩個動物都屬於瀕危的動物，交換也都是為了避免基因窄化，都是為了動物保育的工作，互相的交換。

林奕華說，也希望一方面讓動物園有更多可愛的動物，讓大家可以一起來感受快樂跟幸福。另外，最重要還是為動物保育可以做出動物園之間的合作。

