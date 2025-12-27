林奕華率北市團抵上海 市台辦主任金梅、副主任李驍東接機

台北市副市長林奕華（左）與議會議長戴錫欽（中），率北市團參訪上海梅賽德斯賓士文化中心。（丁上程攝）

2025上海雙城論壇，27日中午台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安，率北市團抵達上海，上海方則由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東及副祕書長朱民接機。先是搭乘並參訪市域機場聯絡線，緊接著則來到梅賽德斯奔馳文化中心視察，林奕華表示，這次來看奔馳中心，也希望借鏡相關經驗，帶回台北的小巨蛋及大巨蛋，能夠把演唱會經濟與市政做結合。

今年雙城論壇原預計由蔣萬安帶團前往上海，不過日前台北市發生1219隨機殺人事件，蔣萬安決定只參加雙城論壇主論壇，並於28日當日往返上海與台北，台北團則改由林奕華帶領。27日中午林奕華與台北團也抵達上海，上海方則由金梅、李驍東及朱民接機。

林奕華在參訪梅賽德斯奔馳文化中心時也提到，梅奔中心的座位數是1.8萬，台北市小巨蛋則是1.2萬人，而台北市得靠大巨蛋與小巨蛋一同帶動演唱會經濟，因此除了參考梅奔中心的營運以外，也要看如何將演唱會經濟和市政做結合，觀光、餐飲、住宿，這個部分都是今天要一起來交流，看一個場館要怎麼樣營運，來達到一個最大的效應。

隨行的台北市議會議長戴錫欽也表示，馬上跨年就要到了，台北市政府周遭不管是大巨蛋也好，還是市政府的跨年倒數，101大樓的煙火等等，人流絕對會比平時多很多，去年北市也有類似相關經驗，就是市政府廣場的跨年煙火，跟大巨蛋演唱會同時舉辦的時候，今年也會同樣面臨到。

戴錫欽強調，各個不同場館有不同場館的疏散方式，大家互相學習借鏡，可以把好的優點互相學習，這個部分台北也有台北的經驗跟上海方來做分享。

