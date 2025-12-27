林奕華率北市團抵達上海市 副秘書長朱民、市台辦主任金梅接機

台北市副市長林奕華率領市府團隊，出席第16屆台北上海雙城論壇，訪團在今（27日）中午抵達上海。上海方由上海市副秘書長朱民、市台辦主任金梅、副主任李驍東接機。林奕華一行先搭乘並參訪市域機場聯絡線，再到梅賽德斯奔馳文化中心視察。林奕華表示，希望借鏡相關經驗，帶回台北的小巨蛋及大巨蛋，把演唱會經濟與市政做結合。

台北市副市長林奕華率台北團參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（中天新聞）

今年雙城論壇原預計由蔣萬安帶團前往上海，但受到1219隨機殺人事件影響，蔣萬安決定只出席雙城論壇主論壇，且28日當日往返上海與台北；因此台北團改由副市長林奕華帶隊。

台北市副市長林奕華搭機抵達上海，上海市副秘書長朱民（中後方）、市台辦主任金梅（左）等官員接機。（中天新聞）

林奕華與台北團在今天中午抵達上海，上海方由市副秘書長朱民、市台辦主任金梅及副主任李驍東接機；接著一行人參訪梅賽德斯奔馳文化中心。

台北市副市長林奕華率台北團參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（中天新聞）

林奕華受訪表示，梅奔中心的座位數是1.8萬，台北市小巨蛋是1.2萬人，而台北市得靠大巨蛋與小巨蛋一同帶動演唱會經濟，因此除了參考梅奔中心的營運之外，也要看如何將演唱會經濟和市政做結合，觀光、餐飲、住宿，這個部分都是今天要一起來交流，看一個場館要怎麼樣營運，來達到最大的效應。

台北市副市長林奕華率台北團搭乘上海市域機場聯絡線。（中天新聞）

隨行的台北市議會議長戴錫欽指出，馬上跨年就要到了，台北市政府周遭不管是大巨蛋也好，還是市政府的跨年倒數，101大樓的煙火等等，人流絕對會比平時多很多，去年北市也有類似相關經驗，就是市政府廣場的跨年煙火，跟大巨蛋演唱會同時舉辦的時候，今年也會同樣面臨到。

台北市副市長林奕華率台北團搭乘上海市域機場聯絡線。（中天新聞）

戴錫欽認為，各個不同場館有不同場館的疏散方式，大家互相學習借鏡，可以把好的優點互相學習，這個部分台北也有台北的經驗跟上海方來做分享。

至於被問到國共兩黨主席會面（鄭習會）有何看法？林奕華表明，今天是為雙城論壇，因此希望聚焦在雙城、兩岸就好。她還強調，其實雙城平常就有很多交流。

台北市副市長林奕華率台北團搭乘上海市域機場聯絡線。（中天新聞）

