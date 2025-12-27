林奕華率團赴「雙城論壇」將簽2項MOU 蔣萬安明一日快閃

台北市副市長林奕華今天（27日）先行率團從桃園機場出發，前往上海參加雙城論壇。（圖／台北市政府提供）

本屆雙城論壇今天（27日）於上海登場。台北市長蔣萬安考量北捷隨機攻擊事件，為坐鎮北市大型活動維安部署，決定於28日當天來回，僅出席主論壇。今天則由台北市副市長林奕華先行率團從桃園機場出發，她在受訪時表示，這次主要會簽2項合作備忘錄（MOU），希望雙方能互相學習發展，謀求兩市人民未來更好的願景。

林奕華今天一早率團搭機飛往上海參加雙城論壇，她在受訪時表示，今、明2將天舉行雙城論壇，主題是科技改變生活，這次主要會簽2個合作備忘錄（MOU），跟水治理及職能培訓交流有關。

林奕華說，論壇是針對科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題，互相交換經驗，也會考察上海捷運聯絡線、演唱會經濟與水治理等相關部分，雖然只有2天，但行程非常豐富，希望交流過程中，能讓第16年的雙城論壇，持續互相學習。

林奕華指出，這次出訪約有120人，議會包括議長戴錫欽與10名議員，市府方面，蔣萬安明天抵達，還有她與正副秘書長等13名局處首長，和相關同仁、學者專家。透過主論壇和分論壇，在多元主題上交換兩市的經驗，互相學習與發展，思考如何為兩市人民謀求未來更好的願景。



