林奕華率120人團赴上海參加雙城論壇：將簽兩項MOU

（中央社記者張淑伶上海27日電）台北上海城市論壇今天登場，台北市副市長林奕華出發前受訪說，這次會簽署兩項合作備忘錄（MOU），全團共120人，她希望本次第16屆雙城論壇持續兩地的交流和相互學習。

林奕華代表市長蔣萬安率團赴上海參加雙城論壇，她早上在桃園國際機場受訪時說，這次論壇為27、28日兩天，主題是「科技改變生活」，會簽兩個MOU，跟水治理和職能培訓交流有關，分論壇是針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康來交換經驗。

她說，這次考察包括上海的機場聯絡線，以及演唱會經濟、水治理相關部分，內容豐富，希望第16屆的雙城論壇能持續兩地平常的交流、好的學習。

至於赴論壇參訪成員，這次總共有120名，包括台北市議會議長和10位議員，台北市政府則有市長蔣萬安、副市長林奕華和秘書長、副秘書長、13位首長、相關人員以及學者專家。蔣萬安將在明天赴上海，僅參加主論壇部分。

林奕華說，希望透過主論壇和分論壇的討論，交換兩市經驗，謀兩市人民更好的未來願景。

蔣萬安先前表示，由於19日台北發生隨機攻擊事件，他必須確保接下來台北市各項大型活動的維安都能部署到位，所以為期2天的雙城論壇活動，他只出席28日上午主論壇。

27日上午，台北主團抵達上海後，將搭乘並參訪市域機場聯絡線、參訪大型演唱會場地梅賽德斯-奔馳文化中心及中山醫院的元醫療模擬實驗室、徐匯濱江西岸夢中心。（編輯：陳鎧妤）1141227