林奕華率120人團赴上海雙城論壇 將簽2項MOU

台北市副市長林奕華今先行率團出發，參加2025台北上海雙城論壇。(記者劉信德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市副市長林奕華今天早上代表市長蔣萬安先行一步率團出訪中國上海，於桃園機場受訪時說，這次透過主、分論壇形式，將在諸多議題交換兩市的經驗，互相學習發展，謀求兩市人民未來更好的願景。

林奕華表示，今、明兩天舉行雙城論壇，主題是科技改變生活，主要會簽兩個合作備忘錄(MOU)，跟水治理及職能培訓交流有關，分論壇則是針對科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題，互相交換經驗，也會考察上海捷運聯絡線、演唱會經濟與水治理等相關部分，雖然只有兩天，但是行程非常豐富，希望在這樣的交流過程中，能讓第16年的雙城論壇，持續良好的互相學習。

廣告 廣告

林奕華指出，這次出訪約有120人，議會包括議長戴錫欽與10名議員，市府方面，市長蔣萬安明天抵達，以及她、秘書長、副秘書長、13名局處首長和相關同仁、學者專家，透過主論壇和分論壇，在多元主題上交換兩市的經驗，互相學習與發展，思考如何為兩市人民謀求未來更好的願景。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

跨年在即北捷驚魂未定 康家瑋：蔣萬安市長忙著去上海 看別人臉色

