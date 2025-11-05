林好商店攜手葉怡蘭推出「調配極選」系列

由林百貨團隊打造的選物店「林好商店」，今年秋天首度與飲食生活作家葉怡蘭合作，推出全新聯名企劃「調配極選」系列，從台灣人最熟悉的茶與醬油出發，透過精選食材與調配哲學，呈現出更貼近日常的風土滋味，期望讓台灣味真正回到餐桌與生活日常。

圖說：林好商店 × 葉怡蘭「調配極選」系列茶品，以台灣風土為靈感，將日常飲茶轉化為細緻而純粹的風味體驗。(圖片來源/林百貨提供)

林好商店以讓台灣風土走進日常為理念，長期走訪各地，發掘職人手作與土地飲食文化。此次聯名延伸葉怡蘭多年在茶、廚房與飲食實踐中的「調配」概念，認為風土素材不需被侷限，唯有融合搭配，才能表現完整且富層次的味道。雙方歷經多次討論、試飲、試煮，才最終定調本次系列。

首波上市商品包括四款常日茶與兩款台南味黑豆醬油。常日茶以百分百台灣本產茶葉調配，分為適合純飲的「芳春、蘊夏」與適合沖奶茶的「豐秋、暖冬」，以呼應日常飲茶的情境，讓茶成為日常生活的節奏調味。兩款醬油則以台南在地黑豆為核心，採傳統日曝釀造，再融入葉怡蘭獨家比例調配。「醇釀．台南味黑豆醬油」風味溫潤清透、適合日常拌沾；「雙豆雙釀．台南新味黑豆醬油」則結合原生種與台南五號黑豆，風味層次濃郁飽滿，適用於煎煮滷燉等多種料理方式，展現台灣醬油獨特的細緻韻味。

圖說：「調配極選」黑豆醬油系列，以台灣在地黑豆與古法釀造呈現豐厚旨味，展現日常料理也能品味土地溫度。(圖片來源/林百貨提供)

葉怡蘭表示，期望透過這次合作，讓「風土」不再只是旅行時的記憶或地方故事，而是能真實存在於家裡的杯子、碗裡與日常的一餐一飲之中，「美味不是被珍藏，而是每天都能輕鬆享受。」

