林好商店 × 葉怡蘭 「調配極選」聯名新品上市

▲《林好商店》獨家推出雙豆雙釀。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】2025 年秋，台灣最具代表性的兩種日常滋味——茶與醬油，將以全新姿態走進人們的餐桌。由台南林百貨團隊打造的「林好商店」，首度邀請飲食生活作家葉怡蘭聯名合作，推出全新企劃【調配極選】系列。不同於單一食材的侷限，葉怡蘭以其「調配哲學」為核心，主張唯有將各具特色的風土素材彼此襯托、交融融合，才能激盪出更完整、更極致的滋味。此次以茶與醬油作為起點，不僅延續她多年飲食實踐的生活智慧，更開啟台灣風土的味覺新篇章。

廣告 廣告

《林好商店》致力發掘台灣風土好食與職人手作精神，不僅推出自有品牌商品，也持續從土地上的人情物產出發，走訪各地、傾聽故事，希冀呈現台灣生活的多樣風貌。此次特別邀請長年以飲食書寫與生活實踐影響無數讀者的葉怡蘭，共同創作全新聯名系列【調配極選】，以「讓台灣風土走進日常」為初衷，雙方歷經多次討論、無數次試驗與調整，從選材、比例到風味平衡，皆力求展現最貼近生活的「美味日常」。

這次聯名以「調配極選」為題，包含兩個⾯向：極選——精挑⾃台灣各地本產、值得代表風⼟的優質食材︔調配——在此基礎上，依據葉怡蘭多年飲食研究、走踏，以及日常餐桌與廚房累積，按照她的個⼈配⽅與喜好，以及她⼼⽬中「美味」的標準，將素材彼此襯托、調配融合。

「醇釀 ‧ 台南味黑豆醬油」嚴選台南5號⿊⾖，遵循古法陶缸⽇曝緩慢釀成，再由葉怡蘭親⾃以獨家比例調配，成就「台灣本產、台灣種作、台灣釀」的理想風味。它的滋味，正如葉怡蘭所形容，是「純淨清透、樸實飽滿，⽢美圓潤裡透著細緻悠長的柔⾹」。帶有南部醬油特有的清爽甜潤，不求鹹濃，⽽是在習習⾖⾹裡，怡然流露柔婉的⽢美︔並特別加入台灣蔗糖調味，使層次更豐富多⾹，洋溢著純粹天然的⽢鮮。

葉怡蘭認為，單一產地或類型的食材雖各有魅力，卻也存在侷限，唯有透過調配，才能激盪出更多層次與可能性，讓餐桌更豐富、更貼近日常需求。而這份理念，正與林好商店「讓台灣風土走進日常」的初衷不謀而合。

▲林好商店實體門市。