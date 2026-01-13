林妍霏嘲諷李多慧遭炎上 同行逆風護航「她是優秀演員」仍被打臉

記者林汝珊／台北報導

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊李多慧用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏笑說，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，引起爭議。對此，同為喜劇演員的佳諭逆風發聲，力挺林妍霏。

喜劇演員的佳諭11日在Threads發表長文聲援林妍霏，直言外界批評多半是「斷章取義」，強調林妍霏的段子並不是要攻擊李多慧，而是透過模仿和誇張手法，表達對啦啦隊女孩受歡迎程度的羨慕，同時自嘲男友更在意啦啦隊成員。力挺林妍霏是非常優秀的喜劇演員，「我親眼見證她把這個段子從零到有，付出了多少努力」。

李多慧口音遭酸。（圖／翻攝自Threads）

然而，多數網友並不買單佳諭的說法，認為林妍霏在段子中以「有人類這樣講話的嗎」形容李多慧，已構成貶抑與歧視。此外，她還在演出中表示「那個影片一看我就知道，那門關起來李多慧是什麼樣子」根本是抹黑。

