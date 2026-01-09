林妍霏嘲諷李多慧遭炎上！小龍女隊友也看不下去 怒轟：無知又低俗

記者林汝珊／台北報導

喜劇演員林妍霏脫口秀段子引發爭議。（圖／翻攝自 STR Network YouTube ）

「喜劇演員」林妍霏，近日一段表演嘲諷來台發展的韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，自行判斷李多慧人前人後兩張臉，舉例李多慧的下班影片，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，影片內容迅速在網路上掀起討論，引來大批網友不滿。

琪琪怒轟林妍霏表演無知又低俗。（圖／翻攝自Threads）

此舉不僅惹怒味全龍球團，也讓負責管理小龍女的資深成員、前隊長琪琪看不下去，痛批根本是充滿惡意的歧視，直接留言開嗆，直言：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，而且充滿惡意的歧視。」

琪琪她更怒轟：「如果對妳來說這也是一種表演，那真是有夠無知又低俗！」不少網友力挺琪琪，留言：「完全看不出笑點，只看到嘲笑與詆毀」、「人家努力來台工作、學中文，卻被拿來當梗消費」、「取笑外國人的中文，到底哪裡好笑」。

