林妍霏嘲諷李多慧遭炎上 脫口秀模仿中文口音酸：有人類這樣講話？

喜劇演員林妍霏近期在脫口秀節目《喜劇怨偶》中，公開嘲諷味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，更模仿李多慧的中文口音，引發各界撻伐。味全龍球團今（9）日正面回擊，強調「幽默不該建立在貶低他人之上」，表態全力支持李多慧。

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧近期遭脫口秀演員林妍霏嘲諷口音。（圖／翻攝IG le_dahye）

林妍霏在該場脫口秀演出中，以台灣男生偏愛韓國女生為題，先以李珠珢拍攝全家喝水廣告為例，指出廣告台詞只有「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！我愛喝水」，原以為一定會引來一片罵聲，沒想到留言區卻獲得大批粉絲誇可愛，讓她認為相當荒唐，直呼：「這樣也可以？」

林妍霏批評李珠珢拍攝全家喝水廣告台詞荒唐。（圖／翻攝IG str_network）

除了李珠珢，林妍霏更拿李多慧下班時和粉絲互動的影片來嘲諷，模仿對方用可愛的中文口音說：「晚安！晚安！回家！回家！」她質疑「啊有人類這樣講話嗎？」更揣測李多慧關上門後，在家一定是叼著菸，邊喝酒邊用髒話罵粉絲。

據悉，這段演出為去年11月在台北卡米地plus舉行，直到近日薩泰爾娛樂才將片段節錄放上YouTube頻道及社群平台宣傳，未料慘遭輿論炎上。大批網友湧入留言怒批：「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？？」、「有夠沒水準」、「你的脫口秀應該是我看過最low的，講到要詆毀李多慧和一堆自己加的黑腹想法在人家的身上真的有夠無恥」、「是在惡意造謠他人形象嗎，超級敗好感，請跟多慧道歉」。

對此，李多慧所屬味全龍球團也回應表示，「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

味全龍球團發聲力挺李多慧。（圖／翻攝IG le_dahye）

事實上，林妍霏在去年4月曾因好友天殘離世，出面爆料天殘前男友賀瓏的渣男行徑，痛批對方在分手後火速與新歡公開現身，導致賀瓏與薩泰爾解約，慘丟大量工作。如今自己則是因嘲諷韓籍啦啦隊員而遭炎上，不過她目前並未對這次爭議做出回應。

