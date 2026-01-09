林妍霏嘲諷「李多慧私下飆粗口」！遭網友炎上：沒水準

娛樂中心／李明融報導

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，影片內容迅速在網路上掀起討論，大批網友不滿表示「有夠沒水準」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑」。

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例，內容多嘲諷並猜測對方私下行為引網友不滿。（圖／翻攝自STR Network YouTube）

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看到李多慧下班的影片，因為中文不是她的母語，所以聽到粉絲跟她說再見的時候沒有立刻反應過來，才接著用可愛的語氣大喊「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏接著猜測李多慧私下不是這樣可愛形象，關上車窗後一定是秒變嫌棄的臉，用韓國髒話抱怨，甚至在家是會叼著菸、喝酒、罵髒話的人。另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢來台一段廣告為例，廣告中只是說了「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」，林妍霏以為這麼荒唐的廣告勢必會引來罵聲，結果留言區都是誇讚珠珢可愛的留言，讓她直呼「這樣也可以？」，大酸李珠珢就是販賣可愛而已。





林妍霏還舉李珠珢為例，稱台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」再簡單的廣告也有人喜歡。（圖／翻攝畫面）

林妍霏脫口秀片段在網路上掀起熱議，不少網友不滿表示「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑。」、「中文不是李多慧的母語，然後關起門來她要怎樣是她的自由」、「這對話很像一群女人下午茶，眼紅別人的酸言酸語，是不太懂笑點在哪啦」、「你的脫口秀應該是我看過最low的」、「李多慧捐款、出力幫光復賑災，這位林小姐又做了什麼，只會誹謗多慧」、「李多慧為台灣付出很多，捐款、親自到災區幫忙，你們又做了什麼？」、「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

