林妍霏學口音私下道歉了！ 李多慧高EQ謝她講開：為彼此應援

李多慧今出席活動透露已收到林妍霏道歉。（資料照）

單口喜劇演員林妍霏日前在《喜劇怨偶》表演中，因模仿中職韓籍啦啦隊員李多慧口音，還以抽菸、罵髒話等方式演繹，暗諷李多慧下班後可能不如檯面上甜美可愛，引發輿論風波，李多慧事後透過影片緩頰，表示自己真的沒事，並澄清不抽菸，今（29日）出席活動她進一步透露，上週收到林妍霏私下道歉，讓爭議正式落幕。

李多慧今（29日）出席活動，透露上週收到林妍霏親自聯繫致歉，她也感受到對方誠意，並感謝林主動講開，「感受到她是一個很親切的人，然後決定為彼此應援，之後有機會再見面」，李多慧也大方表示，自己平常喜歡搞笑的事，也能理解小失誤，認為口音風波就此結束。

回顧風波，林妍霏在表演中，先是模仿李珠珢喝水廣告，再學李多慧口音，因此遭炎上，表演時她還以抽菸、罵髒話等方式演繹，暗諷李多慧下班後不如檯面上甜美可愛，當時引來撻伐，李珠珢、李多慧所屬球團及經紀公司紛紛發聲譴責。

事後第一時間李多慧透過影片表示自己不受影響，但也澄清自己真的不抽煙，首度露面出席代言活動時，談到口音，她也大方表示有持續在練習，希望音調能更貼近台灣人。





