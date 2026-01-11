林妍霏影射李多慧遭炎上！天后闆妹說話了 22字脫口「真實評價」

娛樂中心／綜合報導

喜劇演員林妍霏日前演出時，將韓籍啦啦隊女神李多慧寫進段子，開玩笑影射她表裡不一，甚至揣測她私下抽菸、喝酒、爆粗口，片段曝光掀起兩極評價。風波持續延燒，李多慧所屬球團味全龍9日率先發聲，強調「幽默不該建立在貶低他人之上」，電商網紅「天后闆妹」昨（10）日也開腔。

林妍霏脫口秀片段在網路上瘋傳，天后闆妹在網友分享的片段下留言，直言「說好脫口秀是娛樂節目，但我看了三遍還是笑不出來……」。此話一出掀起共鳴，網友紛紛附和「我看了都沒笑……全程皺眉」、「真的不好笑，尷尬得要死」、「豈止笑不出來，讓我整個牙起來！欺負一個來台工作，努力融入這個地方，對這個地方好的女孩」。

天后闆妹觀看林妍霏脫口秀片段後，直言「笑不出來」。（圖／翻攝自天后闆妹IG）

爭議延燒數日，李多慧未正面回應，僅在昨日曬出美照搭配「BLACKPINK」神曲〈Love to Hate Me〉，並附上3個問號及聳肩表情符號，被外界解讀為低調反擊。林妍霏則是持續在社群平台神隱，原片段被網友灌爆狂轟「這樣也可以上脫口秀我才比較訝異」、「是因為男生迷戀啦啦隊女生，沒有迷戀你，所以眼紅嗎」、「你有什麼資格拿李多慧來開玩笑」。

