林妍霏影射李多慧「私下爆粗口、抽菸」 味全龍：幽默不該建立在貶低他人之上

喜劇演員林妍霏近日在脫口秀中表演的段子，以諷刺的口吻模仿韓籍啦啦隊員李珠珢、李多慧，片段曝光後引發網友們不滿。對此，味全龍球團回應「幽默不該建立在貶低他人之上。」

林妍霏在段子中提到，有一天她看到李多慧看到跟粉絲說再見的影片，並模仿當時李多慧說中文的樣子「什麼！真的嗎，晚安、晚安，回家、回家、快回家」，並在台上露出傻眼無奈的表情說「有人類這樣講話的嗎？」

林妍霏表示，影片她一看就知道，那門關起來李多慧是什麼樣子，並降低聲調用韓文說一句髒話、演出點菸動作。並表示她完全不會怪李多慧，因為大家出來工作都這樣的。

片段曝光後引發網友們不滿，紛紛留言痛批「嘲笑李多慧你會變更好嗎？」、「隨便抹黑別人也能叫脫口秀喔」、「嘲諷外國人到底哪裡好笑？」、「你有本事去韓國用全韓文辦脫口秀再來笑李多慧」、「把貶低別人當成笑話 真是有夠不要臉的」、「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？？」等。

對此，味全龍球團今日也回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由，每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

