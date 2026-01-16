林妍霏模仿李多慧口音遭炎上 呱吉：這不是霸凌

呱吉昨天在直播上談及林妍霏（左）跟李多慧（右）事件，認為這不是霸凌，因為2人間不存在權力不對等的關係。（翻攝自YouTube STR Network／李多慧IG）

喜劇演員林妍霏日前在脫口秀演出中模仿韓國籍職棒啦啦隊女星李多慧講中文的口音，揶揄說道「有人類這樣講話嗎？」還說可以猜到李多慧關起門後，一定就會爆粗口、抽著菸抱怨粉絲煩死了。這起事件曝光後，林妍霏遭到炎上，網紅「呱吉」邱威傑昨（15）日在直播上談及此事，認為這不是霸凌，因為林妍霏跟李多慧間不存在權力不對等的關係。

林妍霏脫口秀學李多慧 遭網友炎上攻擊

林妍霏因在脫口秀模仿李多慧講中文的口音說：「晚安！晚安！回家！回家！快回家」接著揶揄說：「啊有人類這樣講話嗎？」還說自己可以猜到李多慧在關門後，一定就會爆粗口、甚至抽著菸抱怨粉絲煩死了。

李多慧拍片回應 強調自己不喜歡抽菸

影片在網路上曝光後，林妍霏遭許多網友炎上批評。李多慧後來也拍影片回應此事，重複說了好幾次「真的」，強調自己真的不喜歡抽菸。對於自己未來的聲音跟語調等說話方式，她也有了新的想法，認為這成為她繼續進步的機會，她還用改變後聲音詢問粉絲們，「你們覺得怎麼樣呢？」

呱吉試圖還原事件 不認為林妍霏霸凌李多慧

呱吉昨天在YouTube頻道上開直播時談及此事，認為這起事件不是霸凌，因林妍霏跟李多慧間不存在權力不對等。呱吉還還原當天的脫口秀內容，林妍霏主要是在跟男朋友鬥嘴，其實並不是在表達李多慧是怎麼樣的人。呱吉後來也提到，這個社會最可怕的地方是，有些人利用這樣的情況，藉機攻擊林妍霏，用超廉價的道德勇氣來霸凌別人。

