林妍霏模仿李多慧被炎上 佳諭力挺問：真的在霸凌的人是誰？

脫口秀演員林妍霏近日因演出內容遭到網路炎上。她在單口喜劇專場中，以誇張方式點名並模仿啦啦隊女神李多慧，相關橋段被部分網友解讀為影射其私下行為，引發爭議。片段曝光後，批評聲浪不斷，也掀起外界對單口喜劇創作尺度的討論。對此，同為喜劇演員的佳諭發文聲援，替林妍霏抱不平。

佳諭11日在 Threads 發文，坦言這起事件讓她反思網路輿論的狀態，她寫道：「我經常在想為什麼罵人之前一秒鐘都不會猶豫，但是幫別人說話卻要猶豫兩天。」直言替人出聲往往需要承受極大的心理壓力。她也強調，自己並不奢求所有網友都親自進場看過單口喜劇，只想問一句：「你們真的有把整段演出看完嗎？」

針對爭議內容，佳諭指出，若完整看完演出，就會明白林妍霏的段子並非攻擊李多慧，而是帶有羨慕與自嘲的情緒鋪陳，「是羨慕李多慧、自嘲男友不理她更看重啦啦隊女孩」，藉由自身在感情中被忽略的處境作為笑點。她表示，對喜劇演員而言，點名人物、模仿語氣與誇張化角色，本就是讓觀眾快速進入情境的敘事工具，段子不是論文，而是追求畫面感與節奏感。

佳諭也不諱言，觀眾可以覺得不好笑，笑點本就相當主觀，但她無法接受創作被直接貼上惡意或霸凌的標籤。她認為，這對任何一個喜劇演員來說，都是過於簡化、也過於粗暴的指控。她直言：「但你們口口聲聲說不要霸凌、抹黑李多慧，你們打著鍵盤卻一字一句都在攻擊妍霏」，並質疑「真的在霸凌的人是誰？」她也感嘆，台灣單口喜劇環境仍然很小，每一次過度放大的指控，都可能讓創作者選擇自我審查，最後也提醒自己不要退縮，因為喜劇本該是自由、荒誕、不受拘束的。

