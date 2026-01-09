林妍霏脫口秀嘲李多慧！惹怒網：女權自助餐 連議員也看不下去

喜劇演員林妍霏（小圖，取自IG＠str_network）在舞台上批評李多慧做作。取自李多慧IG



脫口秀喜劇演員林妍霏在好友天殘離世時，曾痛批女方前男友賀瓏是渣男；如今，她以嘲笑方式，直指韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，並嘲笑口音。事件在網上炸鍋，大票網友批評林妍霏「罵賀瓏，結果消費女性啦啦隊，根本是女權自助餐。」連桃園市議員黃瓊慧也說：「這已經在公開嘲笑、詆毀李多慧了吧？人家離鄉背井來台灣發展真的不容易⋯⋯可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎？」

林妍霏在脫口秀舞台批評李多慧，表示前陣子看見李多慧的下班影片，因為中文不是李多慧的母語，第一時間李多慧沒反應過來，後來，李多慧用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」太做作，「有人類這樣講話的嗎？」林妍霏更直指，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，這種人在家一定是叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

林妍霏另也提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，台詞只是說了「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！」

林妍霏認為這麼荒唐的廣告勢必會引來罵聲，結果，YouTube留言區都是誇讚珠珢可愛，讓她直呼「這樣也可以？」大酸李珠珢就是販賣可愛而已，若是換成蔡英文來拍一定不會有一樣效果。

相關言論引發炎上，大罵林妍霏「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「有夠沒水準」、「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑」，桃園市議員黃瓊慧也留言指出，「可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎？」

