林妍霏脫口秀嘲笑李多慧口音被炎上 網怒轟：根本是公開霸凌

【緯來新聞網】脫口秀演員林妍霏近日在表演中針對韓籍啦啦隊成員李多慧與李珠珢發表帶有嘲諷性的言論，內容涉及模仿口音及批評行為作風，事件引發公眾爭議與民意反彈。

林妍霏脫口秀嘲笑李多慧口音被炎上。（圖／翻攝YT、IG）

林妍霏在演出中提及李多慧一段在下班時與粉絲互動的影片，批評其以「可愛語氣」回應粉絲呼喚過於造作，並戲謔李私下形象與螢幕形象差異極大。此外，她指出台灣男性偏好韓國女性，認為這現象助長韓籍啦啦隊員如李珠珢在台人氣，甚至以其拍攝廣告內容為例，質疑其魅力僅來自外表與口音。



林的相關言論迅速在社群媒體上擴散，引發大量批評聲浪。有網友認為其內容涉及外貌羞辱與國籍歧視，甚至認為此舉已超越表演範疇，構成對外籍工作者的公然貶抑。有留言指出：「這不是幽默，而是公開霸凌。」



桃園市議員黃瓊慧也透過社群平台發文指出：「人家離鄉背井來台灣發展真的不容易。這樣的公開嘲諷與詆毀，不該被包裝成脫口秀的一部分。」

