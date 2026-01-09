林妍霏脫口秀嘲諷李多慧口音「有人類這樣講話嗎」 挨轟根本霸凌

林妍霏在脫口秀演出中模仿李多慧口音引發眾怒。（翻攝自YouTube STR Network）

喜劇演員林妍霏去年幫離世的好友天殘出面爆料賀瓏的過往爭議掀起議論，未料最近她自己則變成炎上的主角，因為她在一場脫口秀演出中模仿韓國籍職棒啦啦隊女星李多慧講中文的口音，挖苦說道「有人類這樣講話嗎？」引發眾人砲轟，痛批她根本就是在霸凌來台灣工作的李多慧。

林妍霏為何被炎上？脫口秀內容引爭議

林妍霏的脫口秀節目《喜劇怨偶》近日在薩泰爾娛樂的YouTube頻道上線，她其中一個段子談到台灣男生很喜歡韓國的女生，先舉李珠珢為例，說她拍廣告光是說一句「喝水」，就被一堆人大讚可愛。

隨後她提到李多慧回家時跟粉絲說再見的影片，她模仿李多慧講中文的口音說：「晚安！晚安！回家！回家！快回家」然後諷刺地說：「啊有人類這樣講話嗎？」還說她可以猜到李多慧關起門之後一定就會爆粗口、甚至抽著菸抱怨粉絲煩死了。

林妍霏說她完全不怪李多慧，只是覺得很受不了男友對李多慧雙標，說李多慧要應付粉絲很辛苦，卻從來沒對她說過一次辛苦了。但他也自嘲，畢竟那些啦啦隊員身材很好又跳舞，自知自己永遠比不贏李多慧。

林妍霏還模擬李多慧可能在關上門後抽菸抱怨粉絲煩死了。（翻攝自YouTube STR Network）

嘲諷李多慧遭眾人砲轟 前隊友也怒了

薩泰爾娛樂將這個片段節錄放到社群當作宣傳，也有網友將轉發到Threads，怎料本來是想要吸引觀眾的片段，反而引發眾人不滿，紛紛留言砲轟：「我們在國外生活最討厭的就是這種嘲笑那些認真學你母語的人，到底有什麼好笑的？」「覺得這樣講 李多慧也蠻衰的…我不是她粉絲 但已經替她不舒服了」，還有人秀出李多慧去花蓮當鏟子超人的照片說道：「我的手機桌布，李多慧讓我產生正能量，你是脫口秀幽默搞笑，卻讓我產生負面能量」。

林妍霏嘲諷地模仿李多慧，前味全龍啦啦隊成員琪琪也不滿留言砲轟。（翻攝自Threads）

剛從味全龍啦啦隊「畢業」的前成員琪琪看到隊長李多慧被嘲諷，也忍不住留言痛批：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，並且充滿惡意的歧視。如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗」；網紅莫莉律師也現身表示：「身為多慧粉，請經紀公司有需要可以直接聯繫我，完全不懂這樣欺負一個來台灣努力工作的藝人有什麼好笑，我們一起保護多慧」。

林妍霏是誰？去年爆料賀瓏渣行引關注

據悉，該場為去年11月在台北卡米地plus的演出，近日才在網路上公開，豈料其中一個段子竟然引發爭議。不少李多慧的粉絲湧入薩泰爾和林妍霏的社群帳號留言開轟，但截至今（9日）中午前薩泰爾和林妍霏都沒有任何回應。

去年4月與林妍霏同為喜劇演員的好友天殘離世，林妍霏看不慣天殘前男友賀瓏在分手後火速就和新歡公開現身，出面爆料賀瓏的渣男行徑，引發各界關注，而賀瓏也為這起感情糾紛而丟了大量工作、與薩泰爾解約，去年10月開始才又再度復出，並恢復主持廣播節目。

