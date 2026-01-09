林妍霏脫口秀引眾怒！嘲諷李多慧口音、影射「私下喝酒抽菸」 味全龍強硬發聲

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台灣喜劇演員林妍霏近期在脫口秀演出中，暗諷韓籍人氣啦啦隊員李多慧、李珠珢「行為做作」，並以嘲笑的方式模仿李多慧的中文口音，直言「有人類這樣講話的嗎」，還表示李多慧會背地罵髒話、抽菸喝酒等，引起廣大網友不滿，紛紛痛批「假脫口秀之名行霸凌之實」。對此，李多慧所屬味全龍球團回應，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由，強硬發聲：「幽默不該建立在貶低他人之上」。

李多慧遭喜劇演員林妍霏嘲笑口音，並影射私下會喝酒抽菸，所屬球團味全龍強硬回應。（圖／李多慧IG）

林妍霏在薩泰爾娛樂的單口喜劇《喜劇怨偶》舞台上，表示自己之前看到李多慧的下班影片，聽見她以可愛的口吻跟粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，並以嘲笑的方式模仿，吐槽「有人類這樣講話的嗎？」並稱能想像李多慧是私下門關起來會叼著菸、喝酒、罵髒話的雙面形象。

另外，林妍霏也提到台灣男生偏愛韓國女生，舉例李珠珢拍攝的全家喝水廣告，認為廣告台詞只有「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！我愛喝水」，內容相當空泛、荒唐，但留言區全是誇讚可愛的留言，直呼「這樣也可以？我不敢相信」。兩段脫口秀內容在網路平台上掀起熱議，網友怒轟「完全不知道有什麼好笑，人家是外國人，講話當然不會像台灣人那樣流暢」、「有夠沒水準」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」。

對此，根據《NOWnews今日新聞》報導，李多慧所屬味全龍球團也針對此事回應，「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

