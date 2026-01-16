林妍霏脫口秀惹議！呱吉揭「霸凌定義」網認：是羞辱

娛樂中心／饒婉馨報導

喜劇演員林妍霏近期在脫口秀演出中，因模仿韓籍啦啦隊女神李多慧的中文口音，並開玩笑影射其私下形象與螢幕前不符，引發粉絲強烈不滿。針對這起輿論風波，YouTuber 呱吉於15日直播中表達看法，他認為林妍霏的段子並不構成霸凌，反倒是網路上的群起攻擊更符合霸凌的定義，此番言論隨即在社群平台掀起論戰。





嘲諷李多慧遭炎上！呱吉批「對妍霏的攻擊」才是霸凌…網：正確來說是羞辱

呱吉（左）16日直播中提到前陣子脫口秀演員林妍霏被炎上一事，引起多數網友不滿。（圖／翻攝自IG ＠str_network、Threads）

林妍霏在段子中揣測李多慧私下可能抽菸、喝酒甚至爆粗口，言論曝光後瞬間引來外界批評。對此，呱吉在直播中分析，霸凌的定義通常建立在「長期且權力不對等」的基礎上，但林妍霏與李多慧兩者之間並不存在這種關係，因此使用「霸凌」一詞形容該表演並不恰當。呱吉坦言，自己並非完全認同林妍霏的演出內容，指稱「這個社會根本不是妍霏在霸凌李多慧，她根本沒有要去欺負她，也沒有要罵她，誰在霸凌？是那些對妍霏的攻擊，我不是說每個人都是這個心態，但我認為這才是最可怕的地方，所有人在網路上都變成瘋子一樣，覺得抓到機會、我看到一個很糟糕的人，就要把她用力地往最深的黑洞踩下去」，藉此去發洩自己日常生活中的不滿，呱吉更直言，「我一點都沒有覺得這有什麼道德勇氣，我覺得超噁心、超可悲的」。

嘲諷李多慧遭炎上！呱吉批「對妍霏的攻擊」才是霸凌…網：正確來說是羞辱

李多慧（左）針對脫口秀內容正面回覆，表明自己真的不抽菸。（圖／翻攝自IG @lee_dahye、＠str_network）

呱吉進一步解釋，林妍霏在表演中其實有點像跟他男朋友的鬥嘴，兩人你一句我一句，用男女朋友吵架的形式演出；由於林妍霏的男友是李多慧的忠實粉絲，這段戲謔內容多半是基於這種關係所產生的趣味揣測，並非惡意針對李多慧本人，還強調林妍霏有講她自己也很喜歡李多慧，還有一段陳述是關於還有她喜愛的原因，只是那時候重點是放在「單純跟男朋友吵架」的情境。

儘管如此，脫口秀的尺度與尊重之間的界線，依然在此次事件中成為大眾熱議的焦點，「呱吉邏輯正確，不能稱之為霸凌，正確來說是羞辱」、「沒人說她霸凌，她是羞辱跟用了不實的影射來污衊一個她根本不認識的人，李多慧完全可以對她提告，林不道歉才是這件事情一直延燒的主因」、「我覺得那不叫霸凌沒錯，但確實是惡意」；有部分網友表示「這次挺妍霏，明明蠻好笑的段子。而且完全不影響我繼續粉多慧！沒看完『全篇』的人到底在靠X什麼？」、「妍霏現在被網暴也是事實」。





原文出處：呱吉「不是妍霏在霸凌李多慧」揭真實定義！一票網認同：正確來說是羞辱

