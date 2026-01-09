林妍霏脫口秀諷李多慧、李珠珢惹議 網怒：有夠沒水準的表演

台北市 / 林彥廷 綜合報導

喜劇演員林妍霏近日在脫口秀中表演的段子，以諷刺的口吻模仿韓籍啦啦隊員李珠珢、李多慧，片段曝光後引發網友們不滿，紛紛留言痛批「李多慧為台灣付出很多，捐款、親自到災區幫忙，你們又做了什麼？」、「你的脫口秀應該是我看過最low的」、「有夠沒水準的表演」、「脫口秀不是叫妳在那邊抹黑別人又難笑，喜劇變悲劇」等。

林妍霏在段子中先是提到李珠珢，她表示，不覺得現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩了嗎？現在台灣女生已經滿不足了他們，「要專門從韓國進口他們才喜歡」。接著林妍霏就模仿李珠珢所拍的廣告動作與台詞，接著表示「X小阿，這樣也可以？這樣OK？我不敢相信。」並表示如果是蔡英文出來拍廣告，她能想像大家一定是罵爆。

林妍霏接著說，有一天她看到李多慧看到跟粉絲說再見的影片，並模仿當時李多慧說中文的樣子「什麼！真的嗎，晚安、晚安，回家、回家、快回家」，並在台上露出傻眼無奈的表情說「有人類這樣講話的嗎？」

林妍霏表示，影片她一看就知道，那門關起來李多慧是什麼樣子，並降低聲調用韓文說一句髒話、演出點菸動作。並表示她完全不會怪李多慧，因為大家出來工作都這樣的。

片段曝光後引發網友們不滿，紛紛留言痛批「嘲笑李多慧你會變更好嗎？」、「隨便抹黑別人也能叫脫口秀喔」、「嘲諷外國人到底哪裡好笑？」、「你有本事去韓國用全韓文辦脫口秀再來笑李多慧」、「把貶低別人當成笑話 真是有夠不要臉的」、「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？？」等。

