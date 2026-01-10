林妍霏諷李多慧、嗆李珠珢廣告「X小」！富邦育樂回應了

娛樂中心／饒婉馨報導

脫口秀演員林妍霏近日演出時，以韓籍啦啦隊員當段子開玩笑，她在表演中點名兩大女神李多慧與李珠珢，不僅質疑李多慧私下形象蠻橫，更針對李珠珢的廣告發表不雅言論，甚至酸台灣男生盲目崇拜南韓啦啦隊，引發廣大粉絲和網友熱議。富邦育樂已出面發表聲明，強調「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業、應援表演工作」。









林妍霏不只嘲諷李多慧…嗆李珠珢廣告「X小」遭網轟 富邦育樂回應了！

林妍霏（左）批評李珠珢（右）廣告內容，甚至脫口「X小阿？這樣也可以？」。（圖／翻攝自IG ＠str_network、@0724.32）

林妍霏近日演出時，將矛頭指向擁有「最強新人」之稱的韓籍啦啦隊員李珠珢，吐槽其代言超商喝水的廣告內容荒唐，更直言自己看完廣告後心裡只想著「X小」、「這樣也OK喔」，不解為何留言區全是讚美。她不僅在表演中模仿廣告片段，還學外國人的口音，更提到「台灣男生太迷戀啦啦隊女孩」、「要專門從韓國進口，他們才會喜歡嘛，然後他們對韓國女生非常偏愛」等語，讓網友無法接受「我沒有特別喜歡啦啦隊與李珠珢，但真的覺得沒有好笑」、「所以有要道歉嗎，還有李多慧的部分也有要道歉嗎」、「可以不要嘲笑努力學中文的外國人口音、語法嗎？這不叫幽默，這叫嘲諷」、「你把公然歧視外國人當笑點嗎？」、「完全沒有笑點也沒有梗欸…」。

林妍霏不只嘲諷李多慧…嗆李珠珢廣告「X小」遭網轟 富邦育樂回應了！

林妍霏先前模仿李多慧的外國口音，並直言「有人類這樣講話的嗎？」。（圖／民視新聞）

此外，林妍霏在演出中以李多慧的下班影片為例，模仿李多慧用可愛聲音對粉絲說「晚安、回家」的畫面，隨後話鋒一轉，直指這類人私下一定判若兩人，「有人類這樣講話的嗎，我跟你講那個影片，一看我就知道，門關起來李多慧是什麼樣子，對不對」。她用表演形容李多慧私下可能是會叼菸、喝酒且滿口髒話的人，並用韓語說「啊他X的，煩X了真是的，給我燒酒」，還配上吸菸手勢。這段畫面曝光後，隨即點燃眾多粉絲的怒火，痛批林妍霏為了效果羞辱他人職業。

然而，根據《中央社》報導，富邦育樂表示，已留意相關討論，惟不隨特定表演或言論內容起舞，「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作。感謝各界關心」，而另一位中職韓籍啦啦隊員李多慧同樣被討論到，味全龍球團對此也回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由；每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化」。目前林妍霏尚未針對此爭議發表進一步說明，但輿論仍在各大論壇持續延燒。





