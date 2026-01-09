林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人

李多慧受到喜劇演員林妍霏（左）嘲諷，背後球團幫說話了。（翻攝網路）

喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。

對此李多慧所屬的球團「味全龍」回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

廣告 廣告

更惹火的是，林妍霏腦補李多慧回到家關門後會爆粗口、抽菸抱怨粉絲煩，並自稱不怪她，只是受不了男友對啦啦隊員「雙標」，會心疼李多慧辛苦卻從沒對她說一句「辛苦了」，自嘲身材與舞技都比不過對方。

由於該片段被官方剪成宣傳短片後在社群擴散，Threads留言炸鍋；前味全龍啦啦隊成員琪琪也開轟「充滿惡意歧視」，讓她雖然去年曾因幫去世的好友天殘出面痛罵賀瓏「渣男」，如今卻因失言讓自己被炎上更挨批是女權自助餐。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

經紀起風波／獨家！韓籍啦啦隊大舉輾壓 林襄收入斷崖崩跌數百萬

跨領域挑戰大型晚會 李多慧主持初體驗心得曝光

李多慧的各種萌都給了EA7 台中一日店長發電力爆棚