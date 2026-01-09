林妍霏「諷韓援女神」惹議 她「怒喊5字」挺李多慧！

政治中心／江姿儀報導



喜劇演員林妍霏日前於脫口秀中，出言嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，引發爭議。畫面在各社群瘋傳，大批網友湧入留言區撻伐，對此隊友琪琪也在Threads上發聲力挺，而所屬球團味全龍稍早也回應了。今（9日）民進黨桃園市議員黃瓊慧也挺身而出發文，替李多慧抱不平，嚴厲譴責「好笑嗎？根本假借脫口秀之名行霸凌李多慧之實」。





林妍霏脫口秀「諷韓援女神」遭炎上 議員心疼「力挺李多慧」怒：嘴臉很難看！

林妍霏（左）脫口秀橋段惹議，嘲諷李多慧（右）「私下低聲飆粗口」遭炎上。（圖／翻攝自STR Network YouTube、IG ＠le_dahye）

回顧事件經過，喜劇演員林妍霏日前在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看到李多慧下班的影片，當時李多慧聽到粉絲用中文跟她道別，沒有立刻反應過來，才接著用可愛的語氣大喊「晚安！晚安！回家！回家！」。林妍霏據此猜測李多慧私下不是這樣可愛形象，質疑她關上車窗後一定是秒變嫌棄的臉，用韓國髒話抱怨，甚至在家是會叼著菸、喝酒、罵髒話的人。言論曝光，立刻引發熱議，大批網友開轟「中文不是李多慧的母語，然後關起門來她要怎樣是她的自由」、「這對話很像一群女人下午茶，眼紅別人的酸言酸語，是不太懂笑點在哪啦」、「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？」。

林妍霏脫口秀「諷韓援女神」遭炎上 議員心疼「力挺李多慧」怒：嘴臉很難看！

民進黨桃園市議員黃瓊慧（左）發文力挺李多慧（右），嚴厲譴責「好笑嗎？根本假借脫口秀之名行霸凌李多慧之實」。（圖／翻攝黃瓊慧臉書、IG ＠le_dahye）

對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧今（9日）在Threads發文，怒言「好笑嗎？根本假借脫口秀之名行霸凌李多慧之實」，表示見到李多慧來台發展後努力、付出，還透過學中文、騎機車盡心融入台灣，甚至衝進花蓮災區當「鏟子超人」協助救災。黃瓊慧喊話「不要這樣欺負一個離鄉背井來台灣發展的善良女生可以嗎？」，還留言區補充「這脫口秀已經在公開嘲笑&詆毀李多慧了吧？」，表示李多慧離鄉背井來台發展不易，「可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎？只是顯示自己嘴臉很難看」。





